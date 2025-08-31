Haberler Yaşam Haberleri Ortaköy’de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
İstanbul Beşiktaş Ortaköy’de çöp toplayan belediye ekipleri konteynerlerden birinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ceset incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Beşiktaş'ta çöpleri toplayan belediye personeli konteyner içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde çöpleri toplayan belediye personelleri metruk binanın önünde bulunan konteyner içerisinde hareketsiz halde bebek buldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kordonu yeni kesilmiş bebeğin hayatını kaybettiğini ve vücudunda çeşitli yanıklar olduğunu belirledi. Ekipler, sokakta şerit çekerek çalışma yaptı. Ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları ve incelemeleri devam ediyor. Cesedi kimin ya da kimlerin attığı araştırılıyor.

