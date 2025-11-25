SON DAKİKA: Ortaköy’de akılalmaz olay! Çatı katında banyo yapıp, şişelere tuvaletini yapmış!

ŞİŞEYE TUVALETİNİ YAPIP, BİDONLA BANYO YAPMIŞ

Öyle ki kendi kaldığı yetmez gibi bir de misafir getirdiği öğrenilince apartmanda oturanlar polise haber verdi. Genç binadan çıkarıldı. Yapılan incelemelerde bir ay kadar orada geceleyen gencin eski yataklarda yattığı, şişelere tuvaletini yaptığı bidonlarda su taşıyıp, çamaşırlarını yıkadığı, hatta orada banyo yaptığı öğrenildi.