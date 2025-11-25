Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Ortaköy'de akılalmaz olay! Çatı katında banyo yapıp, şişelere tuvaletini yapmış!
SON DAKİKA: Ortaköy’de akılalmaz olay! Çatı katında banyo yapıp, şişelere tuvaletini yapmış!

Beşiktaş Ortaköy'de bulunan 5 katlı apartmanda meydana gelen olay duyanları şaşkına çevirdi. İddiaya göre apartmanda 27 daire vardı bina sakinleri birbirini çok tanımıyor ve dairelerde yabancı uyruklu insanlarda kalıyordu. Bu durumu fırsat bilen bir genç bahçe kapısı açıldığı zamanı kollayıp binaya girdi. En üst kata kadar çıkıp çatı katındaki ahşap kapıyı kırdı orada yaşamaya başladı.

Yaklaşık 1 ay boyunca orada bina sakinlerinin eski yatak koltuk kanepe üzerinde yatan genç adamın foyası binaya kamera taktırılınca ortaya çıktı. Kameraları izleyen bina sakinleri gencin her gün akşam saatlerinde elinde bir şişe su ile basamakları yavaş yavaş çıkıp çatı katına gittiği belirlendi.

ŞİŞEYE TUVALETİNİ YAPIP, BİDONLA BANYO YAPMIŞ

Öyle ki kendi kaldığı yetmez gibi bir de misafir getirdiği öğrenilince apartmanda oturanlar polise haber verdi. Genç binadan çıkarıldı. Yapılan incelemelerde bir ay kadar orada geceleyen gencin eski yataklarda yattığı, şişelere tuvaletini yaptığı bidonlarda su taşıyıp, çamaşırlarını yıkadığı, hatta orada banyo yaptığı öğrenildi.

"BENİM YATAĞIMDA YATMIŞ"

Bir apartman sakini İ.A; "Apartmanda çok fazla yabancı yaşayanlar var. Biz onlardan biri zannettik. Geçtiğimiz günlerde binaya kamera taktırdık izlediğimizde gencin çatıya çıktığını fark ettik.

Baya da temiz orada kendine yer yapmış. Ahşap kapı vardı. Kırıp girmiş. Şimdi demir kapı yaptırıp asma kilit astık. Benim eski yatağımda yatmış, Şişelere işemiş, bidonlarla su taşıyıp banyo yapıp çamaşır yıkamış. Zaten eli yüzü düzgün temiz birine benziyordu" dedi.

