Ortaköy’deki faciada yeni gelişme: Fırıncı da gözaltına alındı!

Türkiye'yi adeta sarsan olay İstanbul'da meydana geldi. Almanya'dan tatil için gelen Böcek ailesi yedikleri yemekler sonrası zehirlendi. Olayda, talihsiz aileden, anne ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in yoğun bakımdaki yaşam savaşı sürüyor.
2 TURİST DAHA HASTANEYE KALDIRILDI
Böcek Ailesi'nin Fatih'te konakladığı otelde kalan yabancı uyruklu iki turistte zehirlenme şüphesi ortaya çıktı. İtalyan ve Faslı turistler Mustafa Taamart ve Reda Fakhri, mide bulantısı ve fenalaşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
CİNAYET BÜRO DEVREYE GİRDİ
İlk bulgularda ölüme neden olabilecek net bir zehirlenme tespitinin yapılamaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Ölümlerde bir dış müdahale olup olmadığı ihtimali gündeme alınarak, olay Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi ve 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön otopsi raporlarında çocukların iç organlarında zehirlenmeyi işaret eden kesin bir bulguya rastlanmaması, dış müdahale şüphesini daha da artırdı.
HAYATINI KAYBEDEN ANNEDEN SON İFADE
Yaşanan gıda zehirlenmesi faciasında hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek Taksim İlkyardım Hastanesi'nde entübe edilmeden hemen önce polise başına gelenleri detaylı şekilde anlattı.
"KIZIM MASAL'I HAREKETSİZ BULDUM"
Anne Çiğdem Böcek "Ortaköy Camii'nin yanında 55–60 yaşlarında, orta boylu, kır saçlı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık. Hepimiz yedik. Kumpircilerin olduğu caddeye yürüdük. Etrafı yeşil yapraklı, ahşap oturaklı, önünde fotoğraf çekilme yeri olan bir işletmeye girdik. Ben tavuk tantuni, eşim ve oğlum kokoreç, kızım ise sucuk ekmek yedi. Akşam saatlerinde kızım Masal'ı hareketsiz buldum. Hemen 112'yi aradım. Olaydan kısa süre sonra ben de fenalaştım." dedi.
TOPLAM GÖZALTI SAYISI 8 OLDU!
Öte yandan, Böcek Ailesi'nin Ortaköy'de tükettiği gıdalar (tantuni, midye, kokoreç, sucuk ekmek) üzerindeki incelemeler sürüyor. Ailenin yiyecek aldığı 3 işletmeye yönelik işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., mühürlenen Golden Midye Tantuni'nin sahibi Ercan E. ve lokum satan Fatih T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi 'taksirle ölüme sebebiyet vermekten' gözaltına alındı. Otel işletmecisi ve çalışanlarının da tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğunun cenazeleri bugün Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verildi Bu çok yönlü faciayla ilgili tüm gelişmeler, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından titizlikle takip edilmeye devam ediyor. Bugün olayla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında otelin sorumlusu, ilaçlama şirketi sahibi ve ilaçlamayı yapan kişi de var.
FIRINCI DA GÖZALTINDA
Böcek ailesinden 3 kişinin ölümü ve 2 kişinin daha zehirlenmesiyle ilgili otelin yakınındaki fırıncı da gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi.