Ortalama boy artışı obezite ile bağlantılı

Yeni bir araştırma, İngiltere'deki çocukların ortalama boyunun son yirmi yılda arttığını ortaya koydu. Euronews'te yer alan habere göre, bu eğilimin arkasındaki nedenler kaygı veriyor. Araştırmacılar, ortalama boydaki yükselişin, yoksul çocuklar arasında artan obezite ve derinleşen sosyoekonomik eşitsizliklerle yakından ilişkili olduğunu belirtiyor. Yoksul mahallelerde yaşayan çocukların ortalama boyu uzarken, araştırmacılar bunun yükselen obezite oranlarıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, ortalama boyun artmasının Kovid-19 pandemisiyle hızlandığı kaydedildi.