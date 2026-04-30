Giriş Tarihi: 30.04.2026 22:51

Ortaokul öğrencisi babasının tüfeğiyle oynarken arkadaşını vurdu

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde bağlı Koçkıran köyünde ortaokul öğrencisi H.A., babasına ait tüfekle oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu sınıf arkadaşı Berat Irmak’ın ölümüne neden oldu.

BÜLENT MAVZER
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçkıran Köyü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan H.A., tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Berat Irmak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat Irmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Her iki öğrencinin de Koçkıran Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken köyde jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
