Burdur’da sokak köpeği dehşeti: Ortaokul öğrencisi sol el bileği, sırtı ve sol ayağından yaralandı!

Güneşli hava nedeniyle Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Rıza Çevik Sokak'ta bu sabah yürüyüşe çıkan ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi K.K. adlı kız çocuğu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Birden fazla köpeğin saldırısında sol el bileği, sırtı ve sol ayağından yaralanan K.K.'nin yerde kanlar içinde feryatlarını duyanlar müdahale edip sokak köpeklerini güçlükle uzaklaştırdı. Ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Talihsiz K.K. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi acil servisinde tedaviye alındı.

'METRELERCE SÜRÜKLENDİM'Yaşadığı korkunç olayın şokundan çıkamayan K.K., "Okul tatil olduğu için güneşli havada sabah yürüyüşüne çıktım. Bir anda bana doğru köpeklerin geldiğini gördüm. 5- 6 köpek etrafımı sardı, havlamaya başladılar. Sonrasında bana saldırdılar. Elimde, belimde, bacağımda yaralar var. Yerde metrelerce sürüklendim.

Çığlık seslerime çevredekiler koştu geldi. Bir abi arabayla yanıma geldi. Ambulansı aradı. O sırada köpekler gitti. Ambulansla hastaneye geldim. Duyduğum kadarıyla benden önce de geçen günlerde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayanlar olmuş. Etrafta bu kadar başıboş köpeğin dolaşması normal değil" dedi.

KIZIM DEVAMLI AĞLIYOR

Baba Mehmet K. kızının çok korktuğunu ve devamlı ağladığını söyledi. Kızının yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğradığını belirten baba Mehmet K. !Köpeklerin saldırısında bir vatandaş arabasıyla köpekleri uzaklaştırmayı başarmış. Kızımın vücudunda yaralar var. Sokak köpeklerine acil önlem alınsın" diyerek tepkilerini dile getirdi.