Haberler Yaşam Haberleri Ortaokulda dehşete düşüren akran zorbalığı: 8. sınıf öğrencisine acımasız darp!
Giriş Tarihi: 8.04.2026 12:29 Son Güncelleme: 8.04.2026 12:44

Bitmek bilmeyen akran zorbalığına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'de Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu’nda, iddiaya göre 8. sınıf öğrencisi A.S.G., okul bahçesinde bir grup öğrenci tarafından darp edildi. Durum karşısında şaşkına dönen aile, olayla ilgili şikayette bulunarak hukuki süreç başlattı.

ABBAS ÇAKAR Yaşam
Akran zorbalığının adresi bu kez Kocaeliydi. İddiaya göre farklı sınıflardan bir araya gelen kalabalık bir öğrenci grubu, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı A.S.G.'ye saldırdı. Yaşananların ardından ailesi tarafından hastaneye götürülen öğrencinin sağlık durumu, alınan adli raporla birlikte netlik kazandı.

RAPORDA DARP İZLERİ YER ALDI

İzmit Seka Devlet Hastanesi'nden alınan adli raporda, öğrencinin yüzünde, alnında, burun üstünde ve boyun bölgesinde çok sayıda darp ve sıyrık izi bulunduğu tespit edildi. Olay sonrası emniyete başvurarak şikâyetçi olan aile,kalabalık bir grubun bir öğrenciyi dakikalarca darp etmesine rağmen okul yönetiminin ve nöbetçi öğretmenlerin durumu fark etmemesinin büyük bir ihmal olduğunu ifade ederek, konunun takipçisi olacaklarını ifade ettiler.

