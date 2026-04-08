Ortaokulda dehşete düşüren akran zorbalığı: 8. sınıf öğrencisine acımasız darp!

Akran zorbalığının adresi bu kez Kocaeliydi. İddiaya göre farklı sınıflardan bir araya gelen kalabalık bir öğrenci grubu, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı A.S.G.'ye saldırdı. Yaşananların ardından ailesi tarafından hastaneye götürülen öğrencinin sağlık durumu, alınan adli raporla birlikte netlik kazandı.
RAPORDA DARP İZLERİ YER ALDI
İzmit Seka Devlet Hastanesi'nden alınan adli raporda, öğrencinin yüzünde, alnında, burun üstünde ve boyun bölgesinde çok sayıda darp ve sıyrık izi bulunduğu tespit edildi. Olay sonrası emniyete başvurarak şikâyetçi olan aile,kalabalık bir grubun bir öğrenciyi dakikalarca darp etmesine rağmen okul yönetiminin ve nöbetçi öğretmenlerin durumu fark etmemesinin büyük bir ihmal olduğunu ifade ederek, konunun takipçisi olacaklarını ifade ettiler.