Ortaokulda dehşete düşüren akran zorbalığı: 8. sınıf öğrencisine acımasız darp!

RAPORDA DARP İZLERİ YER ALDI

İzmit Seka Devlet Hastanesi'nden alınan adli raporda, öğrencinin yüzünde, alnında, burun üstünde ve boyun bölgesinde çok sayıda darp ve sıyrık izi bulunduğu tespit edildi. Olay sonrası emniyete başvurarak şikâyetçi olan aile,kalabalık bir grubun bir öğrenciyi dakikalarca darp etmesine rağmen okul yönetiminin ve nöbetçi öğretmenlerin durumu fark etmemesinin büyük bir ihmal olduğunu ifade ederek, konunun takipçisi olacaklarını ifade ettiler.