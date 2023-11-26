Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi: ‘Her 4-5 kişiden birinin ayak parmağında şekil bozukluğu var’

Özellikle ayak parmaklarda görülen şekil bozuklukları zamanla yerini bunyon (ayak başparmağındaki küresel kitlenin bursa mukozasının şişmesi) denilen rahatsızlığa bırakıyor. Yapılan araştırmaya göre görülme olasılığı yüzde 23 seviyesinde. Yani her 4-5 kişiden birinde bu rahatsızlık görülüyor. Başparmak bir miktar dışa doğru dönüyor ve özelikle kemik bu bölgede belirginleşiyor. Buraya ayakkabının vurması sonucu lokal doku tahrişinin zamanla bursit denilen iltihaba doğru gidebilir, buda zamanla ağrı yapabilir. Bunanla birlikte ayakta şekil bozukluğu ve ayakkabı giymede zorluk görülebiliyor.

DAR, SİVRİN BURUN VE YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABILARDAN KAÇININ

Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Klinik Başkanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, bu rahatsızlıktan kaçınmak için dikkat çekici açıklamalarda bulundu. SABAH'a konuşan arazi, "Bu rahatsızlığın sebebi ayakkabılar mı bu tartışılan bir konu. Elimizde net veriler olmamakla birlikte tabi ki çok dar ayakkabılar, sivri burunlu ayakkabılar, yüksek topuklu ayakkabıları tavsiye etmiyoruz. Bunları çok kısa süre giymeliyiz. Normal zamanlarda çok rahat ayakkabılar, daha çok spor ayakkabılar, taraklı ayakkabılar ön kısmı geniş ayakkabılar, derisi yumuşak tabanı yumuşak giymeyi tavsiye ediyoruz. Ayak sağlığı için bunlar önemlidir" dedi.

CERRAHİ MÜDAHALE EDİLEBİLİYOR

Bazı durumlarda cerrahi müdahaleye bulunmak durumunda kaldıklarını da belirten Prof. Dr. Mehmet Arazi, "Burada kemiklere birtakım düzeltici ameliyatlar yaparak, olması gereken yerlere kaydırarak bunyondan hastalarımızı kurtarıyoruz. Kemiği düzelttiğimiz zaman kemiği bir miktar kesiyoruz, kemiğin tekrar kaynaması için birbirine bağlanması gerekiyor. Bunun içinde çok sağlam implantlar kullanıyoruz. Hastalar kısa sürede normal yaşamına dönebiliyorlar. Bazen bunyon tekrar ortaya çıkabilir. Bunun ortaya çıkmaması için ameliyattan sonrada ayağımızı korumamız gerekiyor" diye konuştu.