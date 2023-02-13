Oruç İle İlgili Ayetler – Kuran’da Oruç Tutmak Hangi Ayette ve Surede Geçiyor?

Oruç ile ilgili ayetler ve mealleri Bakara suresinde geçmektedir. Oruç farz olan bir ibadettir. Allah'ın buyruğunu yerine getirmek için vacip olmakla O'nun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yapılır. Kuran'da oruç tutmak hangi ayette geçiyor, bilgisini vermenin yanında nasıl olması gerektiğini de vermektedir. Bu bağlamda oruçla ilgili ayetler ve hadisler nasıl olması gerektiğine açıklık getiriyor. Oruç, belirli süre zarfında her türlü yemeyi, içmeyi ve cinsel ilişkiyi terk etmektir. Bunlarla ilgili kuralları ve durumları kuran açıklıyor.

Oruç İle İlgili Ayetler

Oruç bazı sayılı günlere(Ramazan ayı) farz tutulmanın yanında bazı günlerde sünnettir. Sayılı günler olarak belirtilen günler Ramazan günleridir. Mazereti olanlar oruç ibadetinden muaf tutulmaktadır. Bu üç mazeret hastalık, yolculuk ve oruca zor dayanır olmaktır. Bunları açıklayacak olursak:

Ağır hastalıklar oruç tutmamak için geçerli bir mazerettir ve bunda görüş ayrılığı yoktur. Hafif hastalıkların mazeret olma sınırı hakkında çeşitli ölçülerden söz edilmiştir. Hasta iyileşince tutamadığı orucu kaza yapar. Yolculuktan maksat, namazların kısaltılmasını ve üç mezhebe göre cem edilmesini caiz kılan mesafede yapılan yolculuktur. Böyle bir yolculuğa çıkan kimse o günün sabahında –yolculuğa başlamadan- oruca niyet etmiş olursa bazı müçtehitlere göre orucuna devam edecek ertesi günden itibaren ruhsattan yararlanacaktır. Yolcu vatanına varınca kaza orucu olarak tutulabilir. "Orucu tutmakta zorlananlar" biçimde tercüme edilen "yutîk ne" fiili gerek dil bilimi gerekse kıraat şekilleri bakımından farklı anlamlara müsait olduğu için bu kısmı, "orucu tutabilecek durumda olanlar" biçiminde de anlaşılmıştır bu anlayışlara göre müminler oruca alışıncaya kadar böyle bir seçenek getirilmiştir. İsterlerse fidye vererek bu ibadeti yerine getirebilecekleri izin verilmiştir.

Kuran'da Oruç Tutmak Hangi Ayette ve Surede Geçiyor?

Oruç Allah'ın emirlerini yerine getirmek için farz ya da vacip olmakla birlikte O'nun hoşnutluğunu kazanmak için nâfile ibadet niyetiyle tutulur. Müminin belirli bir süre zarfında her türlü yemeyi içmeyi, içmeyi ve cinsel ilişkiyi terk etmesidir. İslam'daki oruç zamanı, süresi, şartları, hangi fiillerle ve davranışlarla bozulduğu, tanınan kolaylıklar bakımından daha önceki dinlerde ve milletlerde görülen oruçtan farklıdır. Kur'an'da oruçla ilgili ayetler Bakara Suresi'nin ayetlerinde geçmektedir. Bu ayetlerde şunlar dile getirilmektedir:

Bakara Suresi:

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Sûresi 184)

(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. (Bakara Sûresi 185)

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Sûresi 187)