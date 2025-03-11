Oruç ne zaman bitiyor? Diyanet takvimi ile belli oldu! 2025 Ramazan ayı ne zaman sona erecek?

11 Ayın sultanı olan Ramazan büyük bir heyecanla idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, orucun tutulacağı son gün açıklandı. Vatandaşlar, bayram arefesinde son oruçlarını tutacak ve Ramazan ayı sona erecek. Peki, oruç ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan ayının son günü hangi tarihte olacak?
RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?
1 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı : 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe