Oruç ne zaman bitiyor? Diyanet takvimi ile belli oldu! 2025 Ramazan ayı ne zaman sona erecek?

11 Ayın sultanı olan Ramazan büyük bir heyecanla idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, orucun tutulacağı son gün açıklandı. Vatandaşlar, bayram arefesinde son oruçlarını tutacak ve Ramazan ayı sona erecek. Peki, oruç ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan ayının son günü hangi tarihte olacak?