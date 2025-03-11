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Giriş Tarihi: 11.3.2025 12:17

Oruç ne zaman bitiyor? Diyanet takvimi ile belli oldu! 2025 Ramazan ayı ne zaman sona erecek?

2025 Ramazan ayı boyunca oruç tutan milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı için heyecanla geri sayıyor. İslam alemi, Ramazan’ın bitişiyle birlikte bayramı coşkuyla kutlayacak. Oruç tutanlar, bu yıl Ramazan'ın son günü ve Bayram’ın başlangıç tarihini öğrenmek istiyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman sona erecek? Oruç ne zaman bitiyor?

Oruç ne zaman bitiyor? Diyanet takvimi ile belli oldu! 2025 Ramazan ayı ne zaman sona erecek?

11 Ayın sultanı olan Ramazan büyük bir heyecanla idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, orucun tutulacağı son gün açıklandı. Vatandaşlar, bayram arefesinde son oruçlarını tutacak ve Ramazan ayı sona erecek. Peki, oruç ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan ayının son günü hangi tarihte olacak?

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?
1 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2025 TARİHLERİ
Arefe: 29 Mart 2025 Cumartesi

1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı : 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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Oruç ne zaman bitiyor? Diyanet takvimi ile belli oldu! 2025 Ramazan ayı ne zaman sona erecek?
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