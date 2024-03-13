Oruç tutan çocuklara oyuncak figürlü poğaça

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yerkapı Mahallesi'nde fırıncılık yapan Şeref Seymen, dededen kalan 91 yıllık geleneği sürdürüyor. Fırıncı Seymen, hamura şekil vererek kama, tabanca, telefon, testi ve kılıç şeklinde poğaçalar yapıyor. Ramazan ayında üretilen bu oyuncak şeklindeki poğaçalar aileler tarafından oruç tutan çocuklara mükâfat olarak alınıyor. Sadece ramazan ayında üretilen bu şekilli poğaçalar çocuklar tarafından çok seviliyor. Genellikle belirli bir yaş üstü müşterileri tarafından torunlarına nostalji amaçlı alındığını belirten Seymen, "Bursa'ya has ramazan ayına özel bir iftariyelik yapıyoruz. Biz bu fırında 3. kuşak işletmecisiyiz. Bu iftariyelikler, kazan orucu diye tabir edilen öğle vaktine kadar oruç tutan çocuklara verilen bir mükafâttır. Kız çocuklarına testi, erkek çocuklarına ise tabanca ve kama şeklinde iftariyelik hazırlıyoruz. 60 yaşının üstündekiler daha çok değer veriyor, buradan gelip iftariyelikler alıp torunlarını sevindiriyor. Şimdiki çocuklar bu kültürü pek bilmiyor" ifadelerini kullandı.