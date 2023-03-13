Oruçluyken Ağda Yapılır Mı? Lazer Epilasyon ve Ağda Yaptırmak Orucu Bozar Mı, Zedeler Mi?

Oruç ibadetini yerine getiren her Müslümanın merak ettiği hususlardan biri de oruçluyken ağda yapılır mı sorusudur. Oruçken ağda yaptırılır mı diyenlerin, ağda ile epilasyonun hiçbir engel teşkil etmediğini bilmesi gerekir. Orucu bozan durumların tam olarak ne olduğunu bilmeyen kişiler, oruçluyken epilasyon yaptırılır mı diye şüpheye düşer. Ağda veya epilasyon orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar neler?

Oruçluyken Ağda veya Epilasyon Yapılır mı?

Günümüzde kadınlar kadar erkeklerin de yaptırmış olduğu bir işlem olan epilasyonun, oruca engel olup olmadığı konusunda endişelenen birçok insan bulunur. İslam alimlerine göre orucun bozulmasına neden olan belli başlı durumlar vardır. Bunların dışında yer alanların ise yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bir kişinin orucunun kaçmasına neden olan durumlar arasında şunlar yer alır:

Bilerek ve isteyerek yemek yemek, su içmek

Ağız spreyi kullanmak

Sigara içmek

Sakız çiğnemek

Kulak veya göz damlası kullanmak

Abdest alırken kulağa veya ağza su kaçırmak

İğne yaptırmak

Kusmak

Cinsel ilişkiye girmek

Adet olmak

Mastürbasyon yapmak

Görüldüğü üzere ağda veya epilasyon yaptırmak orucu bozan hallerden değildir. Vücuda herhangi bir sıvı alınmadığı, yemek yenmediği ve gusül abdesti almayı gerektirecek bir durum olmadığı takdirde orucun bozulması mümkün değildir.

Ağda ve Epilasyon Yaptırmak Caiz midir?

Ağda ve lazer epilasyon işlemi deri üzerini ilgilendirdiği için mantık olarak oruca hiçbir etkisi yoktur. Burada önemli olan nokta, kadınların epilasyon veya ağda yaptırırken başta cinsel organı olmak üzere bedeninin hiçbir uvzunu başka bir erkeğe göstermemesidir. Ayrıca bir kadının başka bir kadına gösterebileceği yerler de sınırlıdır. İslam'a göre kadınların, diğer hemcinslerine genital bölgesi ile diz kapağı ve göbeği arasındaki bölgeyi hiçbir şekilde göstermemesi gerekir. Bundan dolayı epilasyonu yapan kadının bu bölgeleri görmesi ve dokunması caiz değil, haramdır.

Ek olarak, bir erkeğin de bir kadına ağda yaptırması günah kabul edilir. Diğer bir erkeğe göstermesi haram olan bölgelere ağda veya epilasyon yaptırması da doğru değildir. Hatta göstermesi ve dokunmasına izin vermesi bile büyük bir günahtır.

Her iki cins için de cinsel uzuvlar dışında kalan bölümlere epilasyon yaptırmak ise günah değildir.