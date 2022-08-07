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Giriş Tarihi: 7.8.2022 16:57

Örümcek Adam Eve Dönüş oyuncuları kimler? Örümcek Adam Eve Dönüş konusu nedir ve nerede çekildi?

Örümcek Adam Eve Dönüş filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile süper kahraman filmleri arasında sevilen yapımlardan olma özelliği taşıyıor. Orijinal adıyla Spiderman: Homecoming 2017 yapımı. Filmin yönetmen koltuğunda Jon Watts oturuyor. Örümcek Adam Eve Dönüş oyuncuları arasında Tom Holland ve Zendaya yer alıyor. Peki, Örümcek Adam Eve Dönüş filmi nerede çekildi? İşte bu akşam TRT 1’de yayınlanan filmin konusu ve oyuncu kadrosu…

Örümcek Adam Eve Dönüş oyuncuları kimler? Örümcek Adam Eve Dönüş konusu nedir ve nerede çekildi?

Örümcek Adam Eve Dönüş filmi oyuncuları arasında sevilen birçok isim yer alıyor. Spiderman serisinin sevilen filmleri arasında yer alan bu yapım aksiyon ve macera severler için geliyor. Örümcek Adam Eve Dönüş konusu ile dikkat çekiyor. Yabancı sinema bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20.00'de izleyicisi ile buluşacak. Peki, Örümcek Adam Eve Dönüş filmi nerede çekildi? İşte detaylar…

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ KONUSU

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan genç Peter kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan genç Peter bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir.

Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter'ın aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter'ın kendini gösterme fırsatı çıkacak, ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır...

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ OYUNCULARI

Tom Holland

Michael Keaton

Robert Downey Jr.

Zendaya

Marisa Tomei

Martin Starr

Jacob Batalon

Laura Harrier

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Örümcek Adam Eve Dönüş oyuncuları kimler? Örümcek Adam Eve Dönüş konusu nedir ve nerede çekildi?
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