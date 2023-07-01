Örümcek Adam Karakterini Oynayan Oyuncular - Spider Man’i Kimler Canlandırdı?

Marvel'ın en sevilen kurgusal karakterleri arasında yer alan Örümcek Adam karakterini oynayan oyuncular birden fazladır. Her ne kadar 1960'lı yıllardan beri çizgi romanlara konu olsa da ancak 2000'li yıllarda yayınlanan film serisi ile ün kazanmıştır. Birden fazla filmi olduğu için Spider Man oynayan oyuncular da birçok defa değişmiştir. Spiderman canlandıranlar dünyaca ünlü yıldızlardır. Örümcek Adamı kimler oynadı? İşte detaylar…

Örümcek Adam Karakterini Oynayan Oyuncular Kimdir?

Spider-Man veya Örümcek Adam, ilk olarak Marvel Comics tarafından yayınlanan çizgi romanlarda ortaya çıkan bir süper kahramandır. Marvel Entertainment ise 2000'li yıllardan itibaren bu karakteri anlatan serinin devam filmlerini çekmektedir. Amerikalı yazar ve çizgi roman yazarı olan Stan Lee ile Steve Dikto bu karakteri 1962 yılında yaratmıştır. Örümcek Adam, bugüne kadar pek çok farklı aktör tarafından oynanmıştır. Bunlar arasında şu isimler yer alır:

Tobey Maguire : Örümcek Adam (2002), Örümcek Adam 2 (2004), Örümcek Adam 3 (2007), Örümcek Adam - Eve Dönüş Yok (2021)

Tom Holland : Örümcek Adam - Eve Dönüş (2017), Örümcek Adam - Evden Uzakta (2019), Örümcek Adam - Eve Dönüş Yok (2021)

Andrew Garfield : İnanılmaz Örümcek Adam (2012), İnanılmaz Örümcek Adam 2 (2014), Örümcek Adam - Eve Dönüş Yok (2021)

Nicholas Hammond: Örümcek Adam (1977), Örümcek Adam Geri Döndü (1978), İnanılmaz Örümcek Adam (1977-1979),Örümcek Adam Dragon'a Karşı (1981)

Örümcek Adam Konusu Nedir?

Peter Parker isimli bir gencin, radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasının ardından süper güçlere sahip olması anlatılır. Ben Amcası ve May Teyzesi tarafından büyütülen Peter, sahip olduğu özel güçleri onlardan saklar. Süper kahraman kimliğini sadece onlardan değil herkesten gizler. Bunun için kırmızı üzerine ağı anımsatan siyah çizgilerin bulunduğu bir kostüm giyer. Suratındaki maske yüzünden kimsenin onu tanıması mümkün değildir ve New York'ta olup biten tüm suçlara karşı gizlice savaşır. Marry Jane Watson ise onun hem okul arkadaşı hem de aşık olduğu kızdır. Onun süper güçleri arasında, hızlı refleksler, olağanüstü bir güç, sağlamlık, dik ve sert yüzeylere tırmanabilme ve tutunabilme, kendi kendini iyileştirebilme, gelişmiş bir önsezi, profesyonel seviyede dövüş sanatları becerisi, üstün zeka ve ağ atıcılar bulunur.