Haberler Yaşam Haberleri Oscar Ödülleri’nin adayları belli oldu
Giriş Tarihi: 25.1.2023

Oscar Ödülleri’nin adayları belli oldu

DIŞ HABERLER
Oscar Ödülleri’nin adayları belli oldu
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Samuel Goldwyn Theatre'da Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı. Oscar adayları arasında "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Everything Everywhere All at Once", "The Fabelmans", "All Quiet on the Western Front", "Tar" and "Top Gun: Maverick" filmleri öne çıktı. "Her Şey Her Yerde Aynı Anda / Everything Everywhere All At Once" adlı film 11 dalda ödüle aday gösterildi. Kazananlar, 12 Mart tarihinde Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak. Bu yılki törenin sunuculuğunu Jimmy Kimmel yapacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Maaş farkları için tarih belli oldu: Emekli sandığı kapsamında malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı...
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den vergi affı ile borç yapılandırması açıklaması! Vade 4 yıl, peşinata yüzde 10 indirim!
Son dakika: Başörtüsü düzenlemesinde yeni gelişme: Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Habertürk TV'deki 'Karne hediyesi et' yalanında yeni gelişme! Ham görüntüler ortaya çıktı: Muhabirden bilinçli yönlendirme
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun 'Anadolu turu'na sert tepki: Artık İstanbul'da otur
Aday olması artık zor
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den EYT, bütçe ve Meclis açıklaması!
CHP'li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Alime Yavuz’un Başkan Erdoğan ile buluşma hayali gerçek oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Oscar Ödülleri’nin adayları belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA