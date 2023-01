Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 95'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Samuel Goldwyn Theatre'da Akademi Başkanı Janet Jang'ın açılış konuşmasının ardından Riz Ahmed ve Alison Williams, 23 kategorideki adayların isimlerini açıkladı. Oscar adayları arasında "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Everything Everywhere All at Once", "The Fabelmans", "All Quiet on the Western Front", "Tar" and "Top Gun: Maverick" filmleri öne çıktı. "Her Şey Her Yerde Aynı Anda / Everything Everywhere All At Once" adlı film 11 dalda ödüle aday gösterildi. Kazananlar, 12 Mart tarihinde Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak. Bu yılki törenin sunuculuğunu Jimmy Kimmel yapacak.