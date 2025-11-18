Osimhen sağlık durumu: Osimhen’in sakatlık durumu ne, iyileşme süreci ne kadar sürecek, kaç maç yok?

Victor Osimhen'in sakatlığı Galatasaray taraftarlarını endişelendirdi. Nijerya-Kongo maçında devre arasında oyundan çıkan 26 yaşındaki santrfor, daha önce de milli takım maçında sakatlanmış ve sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmıştı. Peki, Osimhen'in son sağlık durumu nedir, kaç maç kaçıracak? İşte detaylar...
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile Demokratik Kongo maçında yaşadığı hamstring (arka adale) rahatsızlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in devre arasında bacağının arka kısmında ağrı hissettiği için oyundan alındığını doğruladı.
Galatasaray teknik kadrosu, forveti riske almamaya karar verdi. Bu yüzden Osimhen'in Gençlerbirliği maçında forma giymesi beklenmiyor.
Gözler şimdi Galatasaray'ın sonraki maç takviminde: Kulüp, Osimhen'in tedavi sürecini hızlandırarak önemli karşılaşmalara yetiştirmeyi hedefliyor.
Son bir aydaki yoğun fikstürde fiziksel olarak yıpranan yıldız oyuncu, haftaya salı günü U.S Gilloise ile oynanacak Şampiyonlar Ligi sınavına yetişmek istiyor.