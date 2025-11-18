Haberler Yaşam Haberleri Osimhen sağlık durumu: Osimhen’in sakatlık durumu ne, iyileşme süreci ne kadar sürecek, kaç maç yok?
Giriş Tarihi: 18.11.2025 14:16

Victor Osimhen, Nijerya-Kongo maçında yaşadığı hamstring sakatlığıyla Galatasaray taraftarlarını endişelendirdi. 26 yaşındaki santrfor, devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcunun iyileşme sürecini merak ediyor. Peki, Osimhen’in sakatlık durumu ne, iyileşme süreci ne kadar sürecek, kaç maç yok? İşte Osimhen’in sağlık durumu hakkında detaylar....

Victor Osimhen'in sakatlığı Galatasaray taraftarlarını endişelendirdi. Nijerya-Kongo maçında devre arasında oyundan çıkan 26 yaşındaki santrfor, daha önce de milli takım maçında sakatlanmış ve sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmıştı. Peki, Osimhen'in son sağlık durumu nedir, kaç maç kaçıracak? İşte detaylar...

VİCTOR OSİMHEN'İN SAKATLIĞI İÇİN İLK AÇIKLAMA

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile Demokratik Kongo maçında yaşadığı hamstring (arka adale) rahatsızlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak. Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in devre arasında bacağının arka kısmında ağrı hissettiği için oyundan alındığını doğruladı.

İlk değerlendirmelere göre, Osimhen'in İstanbul'a döndükten sonra MR tetkikinden geçeceği ve bu sayede sakatlık boyutunun netleşeceği bildiriliyor.

OSİMHEN KAÇ MAÇ YOK?

Galatasaray teknik kadrosu, forveti riske almamaya karar verdi. Bu yüzden Osimhen'in Gençlerbirliği maçında forma giymesi beklenmiyor.

Gözler şimdi Galatasaray'ın sonraki maç takviminde: Kulüp, Osimhen'in tedavi sürecini hızlandırarak önemli karşılaşmalara yetiştirmeyi hedefliyor.

Son bir aydaki yoğun fikstürde fiziksel olarak yıpranan yıldız oyuncu, haftaya salı günü U.S Gilloise ile oynanacak Şampiyonlar Ligi sınavına yetişmek istiyor.

