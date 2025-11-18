Osimhen sağlık durumu: Osimhen’in sakatlık durumu ne, iyileşme süreci ne kadar sürecek, kaç maç yok?

Victor Osimhen'in sakatlığı Galatasaray taraftarlarını endişelendirdi. Nijerya-Kongo maçında devre arasında oyundan çıkan 26 yaşındaki santrfor, daha önce de milli takım maçında sakatlanmış ve sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmıştı. Peki, Osimhen'in son sağlık durumu nedir, kaç maç kaçıracak? İşte detaylar...