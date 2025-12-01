Haberler Yaşam Haberleri Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şef Osman Sezener'in tabağı MasterChef ceket yarışında!
Türk gastronomi dünyasının parlayan yıldızlarından Şef Osman Sezener, bu akşam MasterChef Türkiye 2025 mutfağına konuk oluyor! Yurt içinde ve dışında aldığı eğitimlerle ve ödüllerle adından söz ettiren, Ege mutfağını modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan Osman Sezener kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü şefin başarılarla dolu hayatı ve kariyer yolculuğu hakkındaki tüm detaylar.

TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla devam eden MasterChef Türkiye'nin kritik ceket yarışında, yarışmacılar bu akşam Türk mutfağının en yenilikçi isimlerinden biri olan Osman Sezener'in zorlu tabağını yapmaya çalışacak. Yarışmacıların yeteneklerini en üst seviyede zorlayacak olan Şef Sezener, özellikle Ege'nin taze ve lokal ürünlerine odaklanan mutfağıyla tanınıyor. Peki, MasterChef konuğu Osman Sezener'in kariyerinde hangi dönüm noktaları var? İşte biyografisi ve dikkat çeken başarıları...

OSMAN SEZENER KİMDİR?

Osman Sezener, 1982 yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun olan Sezener, üniversite eğitimine Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde başladı ardından New York Fransız Mutfağı'nda eğitimini tamamladı.

Amerika, İtalya ve İstanbul başta olmak üzere önemli mutfaklarda görev aldı.

Türk mutfağını dünyada ilk kez fine dining olarak tanıştıran Osman Sezener, Michelin yıldızlı restoranlarıyla adından söz ettiriyor.

İzmir'deki ve Bodrum'daki restoranların hem işletmeciliğini hem de baş şefliğini yapan Sezener'in restoranı yeşil yıldız da almayı başardı.

