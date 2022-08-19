Osmanbey Metro Durakları Nerede? Osmanbey Metro Durağı’na Nasıl Gidilir, Kaç Çıkışı Var?

Osmanbey, İstanbul'un merkezi yerlerinden biri olduğundan, uğrak bir semt haline geliyor. Bu nedenle pek çok insan Osmanbey'e nasıl kolay yoldan ulaşacağını düşünüyor. Osmanbey metrosu, ulaşım açısından en rahat yöntemler arasında yerini aldığından, Osmanbey metro durakları nerede sorusu gündeme geliyor. Peki, Osmanbey metro durağına nasıl gidilir, kaç çıkışı var? Konu ile ilgili detaylı bilgi yazımızın devamında sizinle.

OSMANBEY METRO DURAKLARI

Osmanbey metro durağı, M2 metrosu içerisinde yer alıyor. Hacıosman – Yenikapı metro durakları arasında yer alan Osmanbey'in bulunduğu metro istasyonları ise şu şekilde:

Yenikapı, Vezneciler – İstanbul Üniversitesi, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli – Mecidiyeköy, Gayrettepe, Levent, 4. Levent, Sanayi Mahallesi, Seyrantepe, İTÜ – Ayazağa, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka, Hacıosman.

OSMANBEY METRO DURAĞINA NASIL GİDİLİR?

Osmanbey metro durağı nerede sorusunun iki farklı yanıtı bulunuyor. Rumeli ve Pangaltı yönünde 2 adet Osmanbey metrosu yer alıyor. Açık adresi ise şu şekildedir:

Halaskargazi Mahallesi, 34363 Şişli/ İstanbul

Osmanbey metro durağına nasıl gidilir diye düşünüyorsanız yanıtı hızla verelim. M2 metro istasyonlarından herhangi bir metroya binerek Osmanbey metroya ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Osmanbey metroya giden otobüs ve minibüsler bulunuyor:

DT2, HM3, 25G, 30M, 46KT, 46T, 46Ç, 48N, 49K, 54E, 54Ç, 54K, 54T, 54P, 54ÖR, 65G, 66, 74, 74A, 256

hatlarını kullanarak Osmanbey metroya ulaşım sağlayabilirsiniz.

OSMANBEY METROSU ÇIKIŞLARI

Osmanbey metrosunun kaç çıkışı var sorusunun yanıtı da sıklıkla merak ediliyor. Metrodan indiğinizde 2 ayrı çıkışa yönelebilirsiniz. Bu çıkışlar Pangaltı ve Rumeli çıkışlarıdır. Pangaltı çıkışını kullanarak Harbiye ve Dolapdere'ye ulaşabilirsiniz. Rumeli çıkışından ise Nişantaşı ve Halaskargazi'ye ulaşım sağlayabilirsiniz.