Haberler Yaşam Haberleri Osman’dan acı haber
Giriş Tarihi: 29.04.2026 09:50

Osman’dan acı haber

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde günlerdir aranan 8 yaşındaki Osman Taş’tan acı haber geldi. Küçük çocuğun, dereye düştükten sonra kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, dördüncü gününde sonuçlandı.

MUSA DÜZENCİ
Osman’dan acı haber
  • ABONE OL

Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde 26 Nisan günü arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen Osman Taş, kuvvetli akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kayboldu. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve gönüllü arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu coğrafi koşullar, soğuk hava ve debisi yüksek suya rağmen arama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Dere boyunca geniş bir alanda yapılan tarama faaliyetlerinde botlar, dalgıç ekipler ve iz takip köpekleri de kullanıldı.

Yaklaşık dört gün süren yoğun çalışmaların ardından Osman Taş'ın cansız bedeni, dereye düştüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük çocuğun ölümü bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

#HAKKARİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Osman’dan acı haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA