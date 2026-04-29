Osman’dan acı haber

Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde 26 Nisan günü arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen Osman Taş, kuvvetli akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kayboldu. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve gönüllü arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu coğrafi koşullar, soğuk hava ve debisi yüksek suya rağmen arama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Dere boyunca geniş bir alanda yapılan tarama faaliyetlerinde botlar, dalgıç ekipler ve iz takip köpekleri de kullanıldı.

Yaklaşık dört gün süren yoğun çalışmaların ardından Osman Taş'ın cansız bedeni, dereye düştüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük çocuğun ölümü bölgede büyük üzüntüye neden oldu.