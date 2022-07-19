Haberler Yaşam Haberleri Osmangazi Köprüsü’nde garanti sayı bayram tatilinde %116 aşıldı
Giriş Tarihi: 19.7.2022 12:40 Son Güncelleme: 19.7.2022 13:05

Osmangazi Köprüsü’nde garanti sayı bayram tatilinde %116 aşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde eser ve hizmet siyasetine hız kesmeden devam ettiklerini belirten AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Dün uçak inmiyor, araç geçmiyor, hasta yok diye kötüledikleri ne kadar dev hizmet varsa hepsi ülkemize, şehirlerimize, milletimize değer katıyor, katkı sağlıyor” dedi. Ellibeş, Osmangazi Köprüsü’nden 9 günlük tatilde 500 bine yakın araç geçtiğini de hatırlatarak, şehrimize ve ülkeye katkısından söz etti.

ABBAS ÇAKAR
Osmangazi Köprüsü’nde garanti sayı bayram tatilinde %116 aşıldı

Ellibeş, İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda şunları söyledi: "Muhalefet yalan ve iftira trenine binmiş gidiyor. Cumhurbaşkanımız ise eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin yanında olmaya devam ediyor. Dün araç geçmiyor, uçak inmiyor, hasta yok diye karşı çıktıkları dev hizmetlerin bugün ne kadar gerekli olduğu rakamlarla da ortaya çıkıyor."


AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş

OSMANGAZİ'DEN 9 GÜNDE 500 BİN ARAÇ

"En basiti, 'Geçmediğimiz köprüye para ödüyoruz' diyerek açıldığı günden bu yana karaladıkları Osmangazi Köprüsü'nden 9 günlük tatil döneminde günde ortalama 54 bin araç geçti. Toplamda yaklaşık 500 bin araç ediyor. Daha önce bu araçlar İzmit Körfezi'ni dolaşıyor, şehrimizden geçiyordu."

İZMİT'İ ARAÇTAN VE KİRLİLİKTEN KORUDU

"Osmangazi Köprüsü sayesinde İzmit hem yoğun araç trafiğinden ve bunun yaratacağı kirlilikten korundu, hem de bu köprüyü kullananlar zaman ve yakıt tasarrufu yaptı. Garanti karşılama oranını %116 karşılayarak para kazandıran köprü, vatandaşımıza da 140 milyon TL tasarruf sağladı. Bütün bunları ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için yapmaya devam edeceğiz."

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Osmangazi Köprüsü’nde garanti sayı bayram tatilinde %116 aşıldı
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