Osmaniye Kadirli’de mahkeme yatalak hastanın evine taşındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde görülen bir davada, sağlık durumu nedeniyle adliyeye gitmesi mümkün olmayan yatalak bir vatandaş için mahkeme heyeti harekete geçti. Kadirli Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı hastanın ikametinde yaparak önemli bir uygulamaya imza attı.

HEYET TAM KADRO HASTANIN EVİNE GİTTİ

Mahkeme Başkanı, heyet üyeleri ve Cumhuriyet Savcısı'ndan oluşan yargı heyeti; katip ve mübaşirle birlikte hastanın evine gitti. Duruşma, tüm resmi usullere uygun şekilde ev ortamında gerçekleştirildi.

SAVUNMA YATAĞIN BAŞINDA ALINDI

Yatalak hastanın savunması, bulunduğu yatağın başında alındı. Sağlık durumu göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen uygulama, adil yargılanma hakkının korunması açısından örnek bir adım olarak değerlendirildi.