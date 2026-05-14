Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonu: 350 milyon liralık vurgun

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyonda çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları, çeşitli yöntemlerle korku ve panik oluşturarak para transferi yaptırdıkları belirlendi.

350 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLDİ

Yaklaşık 350 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonun, geniş çaplı bir suç ağına ağır darbe vurduğu belirtildi.

"BU OPERASYON DEVLETİN KARARLILIĞINI ORTAYA KOYMAKTADIR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yapmış olduğu açıklamada Yürütülen kapsamlı çalışmaların devletin nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek, "Bu başarılı operasyon dolayısıyla Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeninin korunması için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

