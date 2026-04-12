Osmaniye’ yabancı plakalı araç durduruldu…Yakıt deposundan uyuşturucu fışkırdı!

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir araç durduruldu. Yabancı plakalı araçta yapılan detaylı aramada, yakıt deposuna özel olarak gizlenmiş 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin bulundu. Operasyonda ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 605 TL nakit para ele geçirildi.