Osmaniye' yabancı plakalı araç durduruldu…Yakıt deposundan uyuşturucu fışkırdı!
Giriş Tarihi: 12.04.2026 09:33

Osmaniye'de narkotik ekiplerinin durdurduğu yabancı plakalı bir aracın, yakıt deposunun gizli bölmesinden çıkan metamfetamin pes dedirtti! Kilolarca metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan yabancı uyruklu zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir araç durduruldu. Yabancı plakalı araçta yapılan detaylı aramada, yakıt deposuna özel olarak gizlenmiş 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin bulundu. Operasyonda ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 605 TL nakit para ele geçirildi.

YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu H.P. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz