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Giriş Tarihi: 13.06.2026 16:23

Osmaniye'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Osmaniye’de akrabalar arasında silahlı kavga: 2’si ağır 4 kişi yaralandı
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Olay, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 1802 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen S.T. ile İ.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların çocukları ve akrabalarının da karıştığı kavgada tüfekle vurulan İ.T. ve oğlu M.T. ağır yaralanırken; S.T. ile oğlu İ.T. de darbedildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İ.T. ile oğlu M.T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Osmaniye'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 4 kişi yaralandı
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