Osmaniye’de araçta ele geçirildi: Tam 7 kilo kaçak külçe altın!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği değerlendirilen 7 kilogram külçe hâlinde altın ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ EMNİYETE SEVK EDİLDİ
Araçta bulunan ve çeşitli suçlardan 4 suç kaydı bulunan Kemal T. ile 1 suç kaydı bulunan Yusuf Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, ele geçirilen külçe altınlarla birlikte işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.