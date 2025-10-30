Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye'de araçta ele geçirildi: Tam 7 kilo kaçak külçe altın!
Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:21

Osmaniye'de durdurulan araçta yasa dışı yollarla yurda sokulan 7 kilogram külçe altın ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği değerlendirilen 7 kilogram külçe hâlinde altın ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ EMNİYETE SEVK EDİLDİ

Araçta bulunan ve çeşitli suçlardan 4 suç kaydı bulunan Kemal T. ile 1 suç kaydı bulunan Yusuf Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, ele geçirilen külçe altınlarla birlikte işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

