Osmaniye’de araçtaki kavga cinayete dönüştü: 2 ölü

Olay Esenli köyü Bağdaş Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre Özcan Alasırt, akrabası Can Alasırt ve Kadir A. (17) ile birlikte yayla evine gitti. Burada alkol alan 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma otomobilde kavgaya dönüştü ve Özcan Alasırt, araçtaki av tüfeğini alıp, Can Alasırt'a ateş etti, ardından kendini göğsünden vurdu.

Kavgayı ayırmak isteyen Kadir A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özcan ve Can Alasırt'ın öldüğü belirlendi.

Jandarma tarafından ifadesi alınan Kadir A.'nın Özcan ile Can Alasırt'ın alkol aldıktan sonra kavga ettiğini, bu sırada Özcan'ın tüfekle Can'ı vurup daha sonra kendi göğsüne ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

