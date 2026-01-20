Osmaniye’de asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde, Toprakkale ilçesi Karataş Mahallesi bulunan Karaboyun Apartmanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evli ve 5 çocuk annesi Hürü Toklu, komşu ziyareti için çıktığı apartmandan dönüşte asansörü kullanmak istedi. Bu sırada asansörün olay anında 4'üncü katta asılı kaldığı, kapının açılmasıyla Toklu'nun dengesini kaybederek 3'üncü kattan asansör boşluğuna düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, boşlukta bulunan kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hürü Toklu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haber, aile ve mahalle sakinlerini yasa boğarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.