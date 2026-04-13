Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de DEAŞ operasyonu; 4 tutuklama
Giriş Tarihi: 13.04.2026 20:55

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu; 4 tutuklama

Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 şüpheli ise sınır dışı edildi.

DHA
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu; 4 tutuklama
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet yürüttükleri ve Türkiye'de yapılanma içinde yer aldıkları tespit edilen 6 şüphelinin kentte bulunduğunu tespit etti.

Savcılığın talimatıyla kent merkezi ve Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu; 4 tutuklama
