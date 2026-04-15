Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheliye şafak baskını

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 08-10 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde, örgütle irtibatlı ve iltisaklı oldukları belirlenen şahıslara yönelik adli operasyon düzenlendi.