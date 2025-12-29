Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 9 tutuklama
Giriş Tarihi: 29.12.2025 22:20

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, selefi/tekfirci görüşleri benimseyip, alternatif cuma namazları ile sohbet ve toplantılar düzenledikleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyetlerde bulunan 9 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından şüphelilerin yakalanması için 26 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

