Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de depremzedeler için yapılan konutlar yükseliyor
Giriş Tarihi: 14.10.2025 11:01

Osmaniye’de depremzedeler için yapılan konutlar yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye’de deprem konutlarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Esenevler Mahallesi rezerv alanında yapımı devam eden deprem konutları inşaatında inceleme ve denetlemelerde bulunan Dr. Vali Erdinç Yılmaz, konutların modern ve sağlam olduğunu vurgulayarak, bir an önce tamamlayıp vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

Esenevler Mahallesi'nde rezerv alan ilan edilen bölgede 3+1 tipinde 756 konut ve 153 ticari işyeri inşa ediliyor. Modern ve dayanıklı yapılar olarak yükselen deprem konutlarında çalışmalar aralıksız sürüyor.

İnşaatlarda incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, "TOKİ bu alanda kendini ispatlamış, depreme son derece dayanıklı, hemşehrilerimizin güvenlik içinde, huzur içinde, sağlık içinde oturabilecekleri konutlara imza atıyor. Konutlarımız gerçekten çok güzel yapılıyor, TOKİ'mize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza minnettarız. Konutlarımızı, işyerlerimizi bir an evvel tamamlayıp kıymetli hemşehrilerimize teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

