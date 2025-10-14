Osmaniye’de depremzedeler için yapılan konutlar yükseliyor

Esenevler Mahallesi'nde rezerv alan ilan edilen bölgede 3+1 tipinde 756 konut ve 153 ticari işyeri inşa ediliyor. Modern ve dayanıklı yapılar olarak yükselen deprem konutlarında çalışmalar aralıksız sürüyor.

İnşaatlarda incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, "TOKİ bu alanda kendini ispatlamış, depreme son derece dayanıklı, hemşehrilerimizin güvenlik içinde, huzur içinde, sağlık içinde oturabilecekleri konutlara imza atıyor. Konutlarımız gerçekten çok güzel yapılıyor, TOKİ'mize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza minnettarız. Konutlarımızı, işyerlerimizi bir an evvel tamamlayıp kıymetli hemşehrilerimize teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.