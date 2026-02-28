Osmaniye’de el bombalı saldırının faillerine tutuklama: 472 saatlik kamera kaydı incelendi!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 27 Ekim 2025'te Osmaniye'de bir ikamete el bombası atılması suretiyle gerçekleştirilen kasten öldürmeye teşebbüs olayıyla ilgili başlattığı çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarına ait 472 saatlik kaydı inceledi. İzlenen kamera kayıtları neticesinde polis, şüphelilerin kimlikleri, keşif faaliyetleri ve kaçış güzergâhlarını tespit etti.