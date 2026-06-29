Osmaniye’de feci olay: Akrabalar arasında silahlı kavga! 1 ölü, 4 gözaltı

Tuncay Timi

EVİ ATEŞE VERDİLER

Diğer yandan kavganın ardından gruptaki bazı kişiler, husumet besledikleri Muharrem Filiz'e ait evi ateşe verdi, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri, gerginliğin son bulması için çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken; olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör