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Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:47

Osmaniye'de feci olay: Akrabalar arasında silahlı kavga! 1 ölü, 4 gözaltı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan Tuncay Timi (23), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Osmaniye’de feci olay: Akrabalar arasında silahlı kavga! 1 ölü, 4 gözaltı
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Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşı karşıya gelen husumetli akraba grubu arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Tuncay Timi, av tüfeği ile vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Timi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tuncay Timi, burada hayatını kaybetti.

Tuncay Timi

EVİ ATEŞE VERDİLER

Diğer yandan kavganın ardından gruptaki bazı kişiler, husumet besledikleri Muharrem Filiz'e ait evi ateşe verdi, çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri, gerginliğin son bulması için çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken; olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#OSMANİYE

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Osmaniye'de feci olay: Akrabalar arasında silahlı kavga! 1 ölü, 4 gözaltı
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