Giriş Tarihi: 5.10.2025 09:48 Son Güncelleme: 5.10.2025 10:02

Osmaniye'de kaçak ilaç operasyonu: Piyasa değeri 2,5 milyon TL!

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 250 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 2,5 milyon TL olduğu belirlendi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında M.Ç.P., M.P. ve A.Y. isimli şahısların ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İLAÇLARA EL KONULDU

Yapılan aramalarda çeşitli markalara ait 250 bin adet ilacın yasal mevzuata aykırı şekilde, uygun depolama şartları sağlanmadan ve son kullanma tarihleri geçmiş olarak saklandığı belirlendi.
Ele geçirilen ilaçlara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Osmaniye'de 2,5 milyon TL değerinde kaçak ilaç operasyonu | Video

