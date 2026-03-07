Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de kahreden olay: Karı-koca 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu!
Giriş Tarihi: 7.03.2026 21:01

Osmaniye’de kahreden olay: Karı-koca 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Kemal Kestir evinde hayatını kaybetti. Kestir’in vefatının ardından hastanede tedavi gören eşi de 2 saat sonra hayata gözlerini yumdu.

İHA Yaşam
Kadirli ilçesinde yaşayan Kemal Kestir, bugün öğlen saatlerinde yaşadığı evde hayatını kaybetti. Kemal Kestir'in vefatının ardından 2 saat sonra hastanede tedavi gören Kemal Kestir'in eşi Zübeyde Kestir de hayatını kaybetti.

İki saat arayla hayatını kaybeden karı koca, Kadirli ilçesi Kestirler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz