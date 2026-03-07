Kadirli ilçesinde yaşayan Kemal Kestir, bugün öğlen saatlerinde yaşadığı evde hayatını kaybetti. Kemal Kestir'in vefatının ardından 2 saat sonra hastanede tedavi gören Kemal Kestir'in eşi Zübeyde Kestir de hayatını kaybetti.
İki saat arayla hayatını kaybeden karı koca, Kadirli ilçesi Kestirler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Osmaniye’de kahreden olay: Karı-koca 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu!