Osmaniye’de kalp krizi sonucu şehit olan polis İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı

Görev yaptığı Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan 34 yaşındaki Faruk Şahin, Osmaniye'de düzenlenen törenin ardından İstanbul Çekmeköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Sabah saatlerinde Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Faruk Şahin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi İstanbul Çekmeköy'e getirildi.
Taşdelen Merkez Hacı Yusuf Cebir Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Polis Faruk Şahin Sancaktepe'deki Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile askeri yetkililer ile vatandaşlar Faruk Şahin'in ailesini acılı günlerinde yalnız bırakmadı.