Osmaniye’de korkutan kaza! Kontrolden çıkan otomobil önce direğe çarptı sonra manava girdi!

Kaza, Kadirli ilçesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
ÖNCE DİREĞE SONRA PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
Savrulan araç ilk olarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön değiştiren otomobil, galeri önünde park halinde bulunan bir araca çarptıktan sonra yol kenarında bulunan marketin dış bölümündeki manav tezgahına girerek durabildi.