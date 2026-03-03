Kaza, D400 Karayolu Kanlıgeçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki minibüs ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve şarampole devrildi.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.