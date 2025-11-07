Osmaniye’de motosikletli sürücü uçuruma yuvarlandı: Sarp arazide kurtarma çalışması!

KAYALIK ARAZİDE ZORLU KURTARMA ÇALIŞMASI

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp ve kayalık arazide yaralıya ulaşmak için yoğun bir mücadele verdi. Güvenlik önlemleri altında yürütülen kurtarma çalışması sonucunda, yaralı sürücü bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılarak ambulansa teslim edildi.