Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye'de motosikletli sürücü uçuruma yuvarlandı: Sarp arazide kurtarma çalışması!
Giriş Tarihi: 7.11.2025 10:27

Osmaniye'de motosikletli sürücü uçuruma yuvarlandı: Sarp arazide kurtarma çalışması!

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir motosiklet kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Sarp arazide mahsur kalan sürücü, ekiplerin yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

İHA Yaşam
Osmaniye’de motosikletli sürücü uçuruma yuvarlandı: Sarp arazide kurtarma çalışması!

Korkutan kaza, gece saatlerinde Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi Gölet mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atilla Karkın idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetininin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

KAYALIK ARAZİDE ZORLU KURTARMA ÇALIŞMASI

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp ve kayalık arazide yaralıya ulaşmak için yoğun bir mücadele verdi. Güvenlik önlemleri altında yürütülen kurtarma çalışması sonucunda, yaralı sürücü bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılarak ambulansa teslim edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Atilla Karkın, daha sonra tedavi edilmek üzere Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye'de motosikletli sürücü uçuruma yuvarlandı: Sarp arazide kurtarma çalışması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz