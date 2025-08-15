Osmaniye’de orman yangını kontrol altına alındı

Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına 4 helikopterle havadan, 20 arazöz, 10 su tankı ve 200 personelle karadan müdahale edildi. Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çalışmaları koordine eden Vali Erdinç Yılmaz, "Osmaniye'de sık sık yangınlar oluyor. Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Çünkü yanan ormanların eski haline gelmesinin yıllar aldığını biliyoruz. Bu yeşil vatanımızı korumak için canla başla mücadele eden başta orman teşkilatımız olmak üzere bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.