Osmaniye’de piliç kesimhanesinde korkutan yangın! Alevler kontrol altına alındı

Kadirli ilçesinde Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir piliç kesim ve işleme tesisinin ek bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangın tesisin ana binasına da sıçradı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

"BİR CAN KAYBI VEYA YARALANMA BULUNMAMAKTADIR"

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tesiste meydana gelen yangına itfaiye birimleri ile AFAD koordinesinde müdahale edildiğini belirterek, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte olup, mevcut durumda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.