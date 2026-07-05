Osmaniye’de şiddetli sağanak: Cadde ve yollar göle döndü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplanırken, bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlandı.

FIRTINA NEDENİYLE BAZI AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

İhbarlar üzerine sevk edilen ekipler, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Yağışın etkisini sürdürdüğü ilçede ekiplerin olumsuzluk yaşanan noktalardaki çalışmaları devam ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör