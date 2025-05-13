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Giriş Tarihi: 13.5.2025 16:07

Osmaniye'de tartıştığı annesini dövdü, boğarak öldürdü

Osmaniye'de tartıştığı annesini döven acımasız evlat, sonrasında yaşlı kadını boğarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Osmaniye’de tartıştığı annesini dövdü, boğarak öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ali M. ile annesi Nura Zemzem arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DÖVDÜKTEN SONRA BOĞDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali M., annesini dövdü, sonra boğdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ali M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nura Zemzem'in cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Osmaniye'de tartıştığı annesini dövdü, boğarak öldürdü
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