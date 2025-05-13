Osmaniye’de tartıştığı annesini dövdü, boğarak öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ali M. ile annesi Nura Zemzem arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DÖVDÜKTEN SONRA BOĞDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali M., annesini dövdü, sonra boğdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ali M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.