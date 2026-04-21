Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde kent genelinde şüpheli görülen 3 ayrı araç durduruldu. Araçlarda yapılan detaylı aramalarda, toplam 4 kilo 700 gram skunk ve 390,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.