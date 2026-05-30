Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 ölü, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 30.05.2026 00:27

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA
Osmaniye'de sürücüleri öğrenilemeyen 80 ADD 857 plakalı hafif ticari araç, 80 KF 607 plakalı otomobil ile plakası alınamayan otomobil, Osmaniye-Toprakkale kara yolu Murat Kurum Bey Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan H.B.T, kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
