Osmaniye’deki düğün dehşetinde çarpıcı gelişme! 5 şüpheli yakalandı: Kaçma anları kameraya böyle yansıdı!

KAÇMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin kaçtığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; 2 şüphelinin motosikletle, elinde pompalı tüfek bulunan bir şüphelinin ise yaya olarak kaçtığı anlar yer aldı. Polis, olaya karışan 3 şüpheliyi dün gözaltına aldı. Kaçan 2 şüpheli de bu sabah yakalanarak emniyete götürüldü. Böylece olaya karışan 5 şüphelinin tamamı yakalanmış oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.