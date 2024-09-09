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Giriş Tarihi: 9.9.2024 19:11 Son Güncelleme: 9.9.2024 19:53

Osmaniye şehidi Uzman Çavuş Mehmet Aykanat son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Osmaniye şehidi Uzman Çavuş Mehmet Aykanat son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın acı haberi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asılırken, komşuları ve yakınları da taziye için eve akın etti. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat için Kadirli ilçesi Kümbet Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Hanifi Şentürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende İl Müftüsü Ali Çakmak cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı askerlerin omzunda mezarlığa götürüldü. Şehit Mehmet Aykanat, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Osmaniye şehidi Uzman Çavuş Mehmet Aykanat son yolculuğuna uğurlandı
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