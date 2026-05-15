Osmaniye’nin kalbinde modern kent oluşuyor

İlk olarak Alibeyli-2 rezerv alanında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Serdengeçti, "Osmaniye'mizin kalbinde modern bir kent kimliği oluşuyor. 15 blokta; 68 konut, 233 dükkân ve 96 ofis olmak üzere toplam 397 bağımsız bölüm inşa edilen ve yüzde 65 fiziki ilerlemeye ulaşan bu çalışma, şehrimizde yeni bir ticaret ve yaşam odağı oluşturacak" dedi.

Programının devamında Esenevler TOKİ projesinde incelemelerde bulunan Vali Serdengeçti, TOKİ projesinde 57 bloğun hızla yükseldiğini, fiziki gerçekleşmede yüzde 80'e ulaşıldığını belirterek, "756 konut ve 153 ticari yapı; çocuk oyun parkları ve sosyal donatı alanlarıyla güçlü bir şehircilik örneği oluşturuyor. Cevdetiye'deki konut alanlarımız da 93 blok 2 bin 060 daire, 20 bin kişilik paket arıtma tesisi, ticaret merkezi, cami, altyapı ve çevre düzenlemesiyle birlikte beldemiz; güvenli ve nitelikli bir yaşam alanına dönüşüyor" ifadelerin kullandı.