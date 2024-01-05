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Giriş Tarihi: 5.1.2024 11:37 Son Güncelleme: 5.1.2024 11:58

Osmaniye’nin Kurtuluş Savaşı destanı tiyatro ile anlatıldı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, sahnelenen “Destan Yazan Yiğitler. Bir ölür, bin diriliriz” isimli tiyatro oyunu, yoğun ilgi gördü. Cebelibereket Kültür Merkezi’nde sunulan ve Kurtuluş Savaşı Destanının anlatıldığı tiyatro oyununda, zaman zaman gözyaşına boğulan tiyatro severler, oyuncuları uzun süre alkışladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Osmaniye’nin Kurtuluş Savaşı destanı tiyatro ile anlatıldı

Öznur Gökşen Dinç ve Erkan Dinç'in yazıp yönettiği tek perde halinde sergilenen oyun, 1920'li yıllarda Osmaniye'nin Cebelibereket olduğu dönemde yaşanan yokluk ve savaş mücadelesini anlatırken, her sahnesinde farklı bir duygu yansıttı. Seyirciden tam not alan oyunun sonunda "Bir ölür bin diriliriz" mesajı ve açılan Türk bayrağı sahnesi ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Tiyatro ekibini başarıyla sergiledikleri oyun için tebrik eden Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın, Oyun yazarı Öznur Gökşen Dinç'e çiçek takdim ederek teşekkür etti. Ardından, Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlanan teşekkür plaketi verildi. Dinç, Osmaniye Belediyesi Fikir ve Sanat Tiyatrosu Ekibi olarak, 7 Ocak Osmaniye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yılı dolayısıyla, "Destan Yazan Yiğitler, yoğun katılım gösteren sanatseverlere teşekkür etti.

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Osmaniye’nin Kurtuluş Savaşı destanı tiyatro ile anlatıldı
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