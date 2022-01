Osmanlı giysileri dünya birinciliğini kazandı

Dünyanın önemli organizasyonlarından ''Miss Model Of The World'' yani ''Dünya Mankenler Kraliçesi'' yarışması Pandemi nedeniyle Çin yerine Dubai'de yapıldı. Fenerbahçe'li eski kadın baketbolcu Melisa Dicle Gökhan, ünlü tasarımcı Sabiha Alakuşu'nun 6 ayda hazırladığı Osmanlı İmparatorluğunun ikinci Padişahı Orhan Gazi'nin eşi olan Nilufer Hatun'nun kostümü ile podyumda ülkemizi temsil etti. Birbirinden renkli kostümlerin yarıştığı yarışmada Türkiye'nin ünlü tasarımcısı Sabiha Alakuş'un Osmanlı kostümü elli ülkeyi geride bırakarak ''Milli Kostüm'' dalında dünya birinciliğini kazandı.



Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ''Miss Model Of The World'' yani ''Dünya Mankenler Kraliçesi'' yarışması bu yıl otuz ikincisi pandemi nedeni ile Çin'de değil de Dubai'de yapıldı.





Organizasyonun Miss model of the World genel sekreteri ayrıca Türkiye başkanı Barbaros Yüksel üstlenirken, bu yıl seçilen model ise eski Fenerbahçe'li kadın baketbolcu Melisa Dicle Gökhan, Sabiha Alakuşu'nun 6 ayda hazırladığı Osmanlı İmparatorluğunun ikinci Padişahı Orhan Gazi'nin eşi olan Nilufer Hatun'nun kostümü ile podyumda ülkemizi temsil etti ve elli ülkeyi geride bırakarak ''Milli Kostüm'' dalında dünya birinciliğini kazandı.



Sabiha Alakuşu '' Çok uzun uğraşlarımın ve araştırmalarımın sonucunda, esas kaynak olarak kadim tarihimizden ilham alarak Mardin'den dünya moda otoritelerinin tescillendirdiği ve bayrağımın dalgalandığı, dünyanın dört bir tarafında ülkemin adını gururla taşımaya devam edeceğim'' dedi.





''Milli Kostüm'' alanında ülkemizi 50 ülkeyi geçerek dünya birinciliğini kazanan Sabiha Moda ve Tasarım Evi'nin dahas öncede yine Osmanlı kostümleriyle dünya birincilikleri var.



Sabiha Alakuşu ''Tasarımlarını yaptığım kostümlerim genellikle Osmanlı kadın sultanlarının hikayelerini araştırarak ve bunları günümüz modern çizgilerle buluşturuyorum. Bunun yanında gelecek nesillere ışık olmaya yolunda adım atıyorum. 10 Ocak 2022 gecesi Dubai'deki fuar alanında gerçekleşen''32. ''Miss Model Of The World'' yani ''Dünya Mankenler Kraliçesi'' yarışmasında ülkemizi Sabiha Moda ve Tasarım evinin tasarladığı ''Nilufer Hatun'' kostümünü İstanbul'lu manken Melisa Dicle Gökhan giyerek geleneksel moda alanında ülkemizi temsil etti. Başarılı bir sunumla kostümümüz Dünya birinciliğini bir kez daha yeniledi. Bu güne kadar bir çok organizasyona imza attım. Hedeflediğim tek konu Osmanlı Moda anlayışına günümüz diliyle bir kavram getirerek ülkemin başarısını en iyi şekli ile sunmaktır'' dedi.